Напавшего на сотрудника ДПС в Новой Москве мужчину отправили под стражу

Суд арестовал на 2 месяца мужчину, напавшего на сотрудника ДПС в Новой Москве

Признание вины задержанным за нападение на сотрудников ДПС в Москве попало на видео

Начало событий в новости Признание вины задержанным за нападение на сотрудников ДПС в Москве попало на видео

Щербинский районный суд заключил под стражу 23-летнего Ахмадшоха Сарикова, обвиняемого в нападении на экипаж дорожно-постовой службы (ДПС) в Новой Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Мужчине вменяют часть 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Он пробудет в СИЗО два месяца.

По версии следствия, все произошло вечером 19 февраля на улице Александры Монаховой. Сариков, желая избежать задержания, оказал сопротивление сотруднику полиции и ударил его в лицо. Момент попал на видео.

Как уточнили «Ленте.ру» в столичной прокуратуре, вину в нападении на полицейского мужчина не признал, зато признался в краже вместе со знакомым трех мотоциклов из гаража в одном из СНТ за день до этого. Похищенные транспортные средства уже обнаружены. Установление местонахождения второго злоумышленник находится на контроле у прокуратуры.