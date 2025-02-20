Признание вины задержанным за нападение на сотрудников ДПС в Москве попало на видео

Задержанный за нападение на экипаж ДПС в Новой Москве признал вину и раскаялся

Задержанный за нападение на экипаж ДПС мужчина признал вину и раскаялся. Об этом «Ленте.ру» сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, предоставив также видео с признанием.

На кадрах мужчина отвечает «да» на вопрос о признании вины. Он добавляет, что раскаивается в содеянном. Также задержанный признался, что совершил кражу трех мотоциклов 18 февраля.

По версии следствия, все произошло вечером 19 февраля. Двое мужчин, находясь на территории Новой Москвы, применили насилие в отношении сотрудников ДПС, не желая подчиняться их требованиям.

Как уточнили «Ленте.ру» в столичном главке Следственного комитета России, задержаны оба подозреваемы. В отношении них возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителей власти. Фигурантов допрашивают.