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01:26, 20 февраля 2025Силовые структуры

В Москве напали на сотрудников ДПС

СК: В Новой Москве двое мужчин напали на инспекторов ДПС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал ГСУ СК России по г. Москве

В Новой Москве двое мужчин напали на инспекторов ДПС. Об этом сообщил Telegram-канал ГСУ СК России по столице.

Инцидент произошел вечером 19 февраля. По версии следствия, злоумышленники подчиняться отказались подчиниться законным требованиям сотрудников полиции и устроили потасовку.

Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителей власти.

В январе в Уфе суд приговорил к шести годам и четырем месяцем лишения свободы мужчину, угнавшего полицейскую машину. ЧП произошло, когда стражи порядка приехали по вызову о драке на автобусную остановку «Стадион Нефтяник». Один из участников драки решил отвлечь правоохранителей, сел в служебное авто и надавил на газ, пока сотрудник удерживал пассажирскую дверь. Вскоре мужчину задержали, он был арестован.

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