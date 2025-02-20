В Москве напали на сотрудников ДПС

СК: В Новой Москве двое мужчин напали на инспекторов ДПС

В Новой Москве двое мужчин напали на инспекторов ДПС. Об этом сообщил Telegram-канал ГСУ СК России по столице.

Инцидент произошел вечером 19 февраля. По версии следствия, злоумышленники подчиняться отказались подчиниться законным требованиям сотрудников полиции и устроили потасовку.

Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителей власти.

В январе в Уфе суд приговорил к шести годам и четырем месяцем лишения свободы мужчину, угнавшего полицейскую машину. ЧП произошло, когда стражи порядка приехали по вызову о драке на автобусную остановку «Стадион Нефтяник». Один из участников драки решил отвлечь правоохранителей, сел в служебное авто и надавил на газ, пока сотрудник удерживал пассажирскую дверь. Вскоре мужчину задержали, он был арестован.