Россиянина осудили почти на 6,5 года за угон полицейского авто

В Уфе суд дал 6,5 года мужчине, угнавшему полицейскую машину

В Уфе суд приговорил к шести годам и четырем месяцем лишения свободы мужчину, угнавшего полицейскую машину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»), части 2 статьи 166 («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения») и части 2 статьи 264.1 («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за аналогичное деяние») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 21 июня полицейские приехали по вызову о драке на автобусную остановку «Стадион Нефтяник». Один из участников драки решил отвлечь правоохранителей, сел в служебное авто и надавил на газ, пока сотрудник удерживал пассажирскую дверь. Вскоре мужчину задержали, он был арестован.

Ранее стало известно, что в Магадане мужчина проник на автобазу правительства региона и попытался угнать оттуда три машины.