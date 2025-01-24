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13:37, 24 января 2025Силовые структуры

Россиянина осудили почти на 6,5 года за угон полицейского авто

В Уфе суд дал 6,5 года мужчине, угнавшему полицейскую машину
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Уфе суд приговорил к шести годам и четырем месяцем лишения свободы мужчину, угнавшего полицейскую машину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»), части 2 статьи 166 («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения») и части 2 статьи 264.1 («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за аналогичное деяние») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 21 июня полицейские приехали по вызову о драке на автобусную остановку «Стадион Нефтяник». Один из участников драки решил отвлечь правоохранителей, сел в служебное авто и надавил на газ, пока сотрудник удерживал пассажирскую дверь. Вскоре мужчину задержали, он был арестован.

Ранее стало известно, что в Магадане мужчина проник на автобазу правительства региона и попытался угнать оттуда три машины.

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