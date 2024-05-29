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08:25, 29 мая 2024Силовые структуры

Россиянин проник на автобазу правительства региона и попытался угнать три машины

Житель Магадана проник на автобазу правительства региона, пытаясь угнать машины

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Магадане мужчина проник на автобазу правительства региона и попытался угнать оттуда три машины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Магаданской области.

По данным ведомства, все произошло ночью 27 мая. Неизвестный проник на автобазу, расположенную по улице Транспортной, где поочередно завладел тремя внедорожниками. Затем угонщик понял, что не может выехать из гаража, и принял решение скрыться.

Злоумышленника задержали по горячим следам — им оказался 34-летний местный житель. Выяснилось, что в момент совершения преступления он был пьян. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения») УК РФ.

Позже оказалось, что за несколько дней до неудавшегося угона он похитил кошелек с банковскими картами со складского помещения в Магадане. Следователи завели на него дело по еще одной статье — 158 («Кража») УК РФ.

Ранее в Ессентуках задержали россиянина, который 20 лет назад пытался угнать автомобиль и несколько раз выстрелил в его владельца. Вскоре он предстанет перед судом.

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      Олеся Мицкевич
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