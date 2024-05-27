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20:01, 27 мая 2024Силовые структуры

Россиянина задержали за попытку угона авто и стрельбу по мужчине 20 лет назад

В Ессентуках осудят мужчину за попытку угона автомобиля и стрельбу спустя 20 лет

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Перед судом в Ессентуках предстанет мужчина, который больше 20 лет назад попытался угнать дорогостоящий автомобиль и стрелял из самодельного оружия в его хозяина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

По данным следствия, все произошло в январе 2002 года. Обвиняемый, желая похитить авто у владельца, запер ворота его домовладения на замок. Когда водитель вышел из салона, чтобы открыть себе проезд, мужчина попытался угнать его машину, но был застигнут врасплох. Началась борьба, во время которой злоумышленник несколько раз выстрелил в хозяина из самодельного оружия. Через некоторое время на звуки стрельбы подоспел тесть потерпевшего, который смог обезоружить нападавшего, однако тот все равно успел скрыться с места преступления.

Позже было установлено, что обвиняемый скрылся от сотрудников правоохранительных органов в Краснодарском крае, где сменил анкетные данные и проживал по поддельным документам. Он был задержан осенью 2023 года.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «з» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство») и части 3 статьи 162 («Разбойное нападение») УК РФ. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в ЛНР раскрыли дело о жестокой расправе над двумя мужчинами десять лет назад.

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      Олеся Мицкевич
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