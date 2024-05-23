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19:13, 23 мая 2024Силовые структуры

В ЛНР спустя 10 лет задержали мужчину за жестокую расправу над двумя россиянами

Уроженца Волгодонска задержали за пытки и двойное убийство в ЛНР 10 лет назад

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Луганской народной республике (ЛНР) раскрыли дело о жестокой расправе над двумя мужчинами десять лет назад. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, инцидент произошел в ноябре 2014 года. Двое россиян проезжали блокпост около поселка Байрачки, где были остановлены военнослужащими Казачьей национальной гвардии. Военные вытащили мужчин из машины и поместили в подвал одного из домов по улице 1 мая, где их начал пытать 28-летний уроженец Волгодонска.

Затем, чтобы скрыть следы пыток, злоумышленник выстрелил в обоих потерпевших из автомата, погрузил их тела в Volkswagen Amarok и отвез в лес. Там он облил жертв бензином и поджег вместе с автомобилем.

Сейчас уроженец Волгодонска задержан российскими правоохранительными органами. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ, а сам он находится в изоляторе временного содержания в Перевальске.

Ранее стало известно, что девять членов банды «Комсомольцы» предстанут перед судом за двойную расправу, разбойное нападение и умышленное уничтожение имущества, совершенные более десяти лет назад.

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      Олеся Мицкевич
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