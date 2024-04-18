Девять членов российской банды осудят за двойную расправу спустя 10 лет

В Бурятии осудят 9 членов банды «Комсомольцы» за двойное убийство в 2013 году

Девять членов банды «Комсомольцы» предстанут перед судом за двойную расправу, разбойное нападение и умышленное уничтожение имущества, совершенные более десяти лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Бурятии.

Мужчины в возрасте от 37 до 59 лет в зависимости от роли обвиняются по статьям 209 («Создание и руководство устойчивой вооруженной группой, а равно руководство и участие в ней), 105 («Убийство»), 162 («Разбой») и 167 («Умышленное уничтожение имущества») УК РФ.

По версии следствия, все произошло в 2013 году. Лидер банды «Комсомольцы» решил расширить свое влияние в области незаконного оборота золота, устранив конкурентов, и собрал для этого устойчивую группу, вооруженную автоматическим оружием. В начале июня участники банды устроили засаду для двух мужчин на проселочной лесной дороге около поселка Таксимо в Бурятии. Увидев автомобиль конкурентов, злоумышленники обстреляли водителя и пассажира, а затем похитили у них 11 миллионов рублей, подожгли машину и скрылись.

Ранее обвиняемую в попытке расправы над малолетней дочерью россиянку задержали спустя 16 лет. Ее отправили в СИЗО.