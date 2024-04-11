Россиянку задержали спустя 16 лет после покушения на малолетнюю дочь

Россиянку Мартынову задержали через 16 лет после покушения на двухлетнюю дочь

Обвиняемую в попытке расправы над малолетней дочерью россиянку Антонину Мартынову задержали спустя 16 лет и отправили в СИЗО. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщает источник «Известий».

Уголовное дело в отношении задержанной было возбуждено еще в 2007 году. Известно, что двухлетняя дочь обвиняемой упала в лестничном пролете с третьего этажа, сломала челюсть и получила травму головы. Тогда женщина свою вину в случившемся отрицала.

В деле также есть свидетель — 11-летний мальчик, который в момент падения девочки стоял этажом выше. По его показаниям, именно Мартынова бросила ребенка в проем.

Ранее в Краснодаре суд арестовал 27-летнего жителя Адыгеи по обвинению в расправе над 28-летней женщиной и ее двухлетней дочерью.

