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18:01, 19 сентября 2024Силовые структуры

Совершившую 16 лет назад попытку расправы над дочерью Мартынову освободили из-под стражи

Пытавшейся убить 16 лет назад дочь Мартыновой заменили реальный срок на условный
Начало событий в новости Россиянку задержали спустя 16 лет после покушения на малолетнюю дочь

Фото: Ирина Евдокимова / ТАСС

Первый апелляционный суд общей юрисдикции освободил из-под страды пытавшуюся расправиться над дочерью 16 лет назад Антонину Мартынову и заменил ей реальный срок на условный. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

По данным агентства, суд признал смягчающим обстоятельства ее поведение после совершения преступления в попытке реального заглаживания причиненного вреда потерпевшей и смягчить наказание в виде лишения свободы до восьми лет на основании статьи 73 («Условный срок») УК РФ с испытательным сроком в течение четырех лет.

О задержании Мартыновой стало известно 11 апреля по уголовному делу, возбужденному в отношении нее еще в 2007 году. Тогда ее двухлетняя дочь упала в лестничном пролете с третьего этажа, сломала челюсть и получила травму головы.

Фигурантка свою вину в случившемся отрицала. Однако в деле был свидетель — 11-летний мальчик, который в момент падения девочки стоял этажом выше. По его показаниям, именно Мартынова бросила ребенка в проем. В 2008 году она получила подписку о невыезде и была обязана приходить на все судебные заседания до оглашения приговора, но по итогу сбежала.

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      Анна Габай
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