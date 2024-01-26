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19:09, 26 января 2024Силовые структуры

Россиянина арестовали за расправу над экс-возлюбленной и ее двухлетней дочерью

В Краснодаре арестовали обвиняемого в убийстве экс-возлюбленной и ее ребенка

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Краснодаре суд арестовал 27-летнего жителя Адыгеи по обвинению в расправе над 28-летней женщиной и ее двухлетней дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Мужчина пробудет под стражей два месяца. Ему вменяется статья 105 УК РФ.

По данным следствия, вечером 23 января фигурант пришел в квартиру бывшей бывшей девушки и устроил ссору. Во время нее россиянин ударил потерпевшую по голове и принялся душить. После того, как она перестала подавать признаки жизни, фигурант расправился с ее дочерью.

Тело ребенка он вывез в поле, а квартиру поджег. Уголовное дело в отношении мужчины возбудили 25 января.

Ранее сообщалось, что под Волгоградом задержали мужчину, забившего до смерти бабушку из-за наследства.

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      Илона Палей
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