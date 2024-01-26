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15:08, 26 января 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с бабушкой из-за наследства и попал под следствие

Под Волгоградом задержали мужчину, забившего до смерти бабушку из-за наследства

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Волгоградской области задержали 31-летнего мужчину, расправившегося с 86-летней бабушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 21 декабря 2023 года пьяный мужчина приехал к родственнице в квартиру на улице Коммунистической города Фролово. Они поссорились из-за наследства, тогда россиянин стал избивать пенсионерку руками и ногами. 22 декабря соседка заметила потерпевшую в тяжелом состоянии и вызвала скорую, однако женщину не удалось спасти.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Ранее сообщалось, что суд арестовал 30-летнего мужчину, который подозревается в избиении своей 85-летней бабушки. Нападавший спрятал тело пенсионерки в морозильный ларь.

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      Екатерина Кашурникова
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