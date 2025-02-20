Момент нападения на сотрудников ДПС в Москве попал на видео

РЕН ТВ опубликовал кадры нападения двух мужчин на экипаж ДПС в Новой Москве

Начало событий в новости Российская полиция начала поиск второго участника нападения на экипаж ДПС

Момент нападения двух мужчин на экипаж дорожно-постовой службы (ДПС) в Новой Москве попал на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как двое мужчин выходят из салона белой иномарки и пытаются оказать сопротивление силовикам, которые пытаются их остановить. При этом один из них успевает убежать, а второго задерживают.

Как уточнили «Ленте.ру» в столичном главке Следственного комитета России, сейчас оба подозреваемых задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителей власти. Фигурантов допросят в ближайшее время.

По версии следствия, все произошло вечером 19 февраля. Двое мужчин, находясь на территории Новой Москвы, применили насилие в отношении сотрудников ДПС, не желая подчиняться их требованиям.

