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11:51, 20 февраля 2025Силовые структуры

Момент нападения на сотрудников ДПС в Москве попал на видео

РЕН ТВ опубликовал кадры нападения двух мужчин на экипаж ДПС в Новой Москве
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Российская полиция начала поиск второго участника нападения на экипаж ДПС

Момент нападения двух мужчин на экипаж дорожно-постовой службы (ДПС) в Новой Москве попал на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как двое мужчин выходят из салона белой иномарки и пытаются оказать сопротивление силовикам, которые пытаются их остановить. При этом один из них успевает убежать, а второго задерживают.

Как уточнили «Ленте.ру» в столичном главке Следственного комитета России, сейчас оба подозреваемых задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителей власти. Фигурантов допросят в ближайшее время.

По версии следствия, все произошло вечером 19 февраля. Двое мужчин, находясь на территории Новой Москвы, применили насилие в отношении сотрудников ДПС, не желая подчиняться их требованиям.

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