Российская полиция начала поиск второго участника нападения на экипаж ДПС

В Москве полицейские начали поиск второго участника нападения на экипаж ДПС

В Москве полицейские начали поиск второго участника нападения на экипаж ДПС. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 19 февраля. На территории Новой Москвы инспекторы дорожно-постовой службы (ДПС) остановили машину для проверки документов. Злоумышленники отказались подчиниться законным требованиям сотрудников полиции и напали на них.

Для пресечения противоправных действий было использовано табельное оружие и совершен предупредительный выстрел в воздух. Один из напавших задержан, второму удалось скрыться.

Сотрудники полиции устанавливают местоположение злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в Москве напали на сотрудников ДПС.