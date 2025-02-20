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07:38, 20 февраля 2025Силовые структуры

Российская полиция начала поиск второго участника нападения на экипаж ДПС

В Москве полицейские начали поиск второго участника нападения на экипаж ДПС
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Москве полицейские начали поиск второго участника нападения на экипаж ДПС. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 19 февраля. На территории Новой Москвы инспекторы дорожно-постовой службы (ДПС) остановили машину для проверки документов. Злоумышленники отказались подчиниться законным требованиям сотрудников полиции и напали на них.

Для пресечения противоправных действий было использовано табельное оружие и совершен предупредительный выстрел в воздух. Один из напавших задержан, второму удалось скрыться.

Сотрудники полиции устанавливают местоположение злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в Москве напали на сотрудников ДПС.

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