Россиянин стал лучшим молодым игроком Восточной Европы

Футболист «Локомотива» Пиняев стал лучшим молодым игроком Восточной Европы

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев стал лучшим молодым игроком Восточной Европы. Об этом сообщается на странице Международного центра спортивных исследований (CIES) в соцсети X.

В топ-10 вошли еще два игрока из Российской премьер-лиги (РПЛ). 19-летний хавбек ЦСКА Матвей Кисляк расположился на третьем месте, а 19-летний нападающий «Зенита» Педро оказался на седьмой строчке.

Ранее Пиняев признался, что за всю жизнь прочитал лишь одну книгу. «Это был Марк Твен. Что-то про остров», — рассказал футболист.

Пиняев — воспитанник саратовского футбола, с 2017 года он несколько раз стажировался в академии «Манчестер Юнайтед». За «Локомотив» 20-летний футболист выступает с января 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в восемь миллионов евро.