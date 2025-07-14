Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Кайрат
Завтра
18:00 (Мск)
Олимпия Л
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо Мн
16 июля
21:45 (Мск)
Лудогорец
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Партизан
17 июля
22:00 (Мск)
АЕК Ларнака
Лига Европы|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо М
18 июля
20:30 (Мск)
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|1-й тур
14:48, 14 июля 2025Спорт

Россиянин стал лучшим молодым игроком Восточной Европы

Футболист «Локомотива» Пиняев стал лучшим молодым игроком Восточной Европы
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев стал лучшим молодым игроком Восточной Европы. Об этом сообщается на странице Международного центра спортивных исследований (CIES) в соцсети X.

В топ-10 вошли еще два игрока из Российской премьер-лиги (РПЛ). 19-летний хавбек ЦСКА Матвей Кисляк расположился на третьем месте, а 19-летний нападающий «Зенита» Педро оказался на седьмой строчке.

Ранее Пиняев признался, что за всю жизнь прочитал лишь одну книгу. «Это был Марк Твен. Что-то про остров», — рассказал футболист.

Пиняев — воспитанник саратовского футбола, с 2017 года он несколько раз стажировался в академии «Манчестер Юнайтед». За «Локомотив» 20-летний футболист выступает с января 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в восемь миллионов евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Баку раскритиковали за молчание о расстреле азербайджанцев в Киеве. Что об этом известно?

    На Украине предсказали замену главы делегации на переговорах с Россией

    При ударе молнии в российском регионе пострадали четыре человека

    Растрепанные волосы и грязная одежда стали трендом лета 2025 года

    К пенсии одной категории россиян добавят 32 тысячи рублей

    Путин оценил ситуацию с рождаемостью в России строчкой из песни

    Назван спасший нескольких россиян от смерти во время удара молнии в толпу предмет

    Стало известно о смерти годовалого ребенка в Чечне из-за костра

    Госзакупки машин «АвтоВАЗа» рухнули

    Жители Подмосковья пожаловались на уничтожение краснокнижных животных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости