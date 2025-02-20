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21:26, 20 февраля 2025Спорт

Футболист сборной России рассказал о единственной прочитанной за жизнь книге

Футболист Сергей Пиняев заявил, что прочитал за жизнь одну книгу — Марка Твена
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Сергей Пиняев

Сергей Пиняев. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Сергей Пиняев в интервью YouTube-каналу Эдамса рассказал, что за всю жизнь прочитал лишь одну книгу.

«Единственное, что я в жизни прочитал, — это был Марк Твен. Что-то про остров», — заявил футболист. Он подчеркнул, что не является любителем книг, а читать его заставляет девушка. Вместе они пытались читать произведения Федора Достоевского, однако не смогли понять их.

Ранее Пиняев заявил о готовности к снижению зарплаты ради переезда в клуб из Европы. Он также добавил, что поедет только в тот клуб, который будет на него рассчитывать и видеть в нем проект.

Пиняев — воспитанник саратовского футбола, с 2017 года он несколько раз стажировался в академии «Манчестер Юнайтед». За «Локомотив» 19-летний футболист выступает с января 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

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