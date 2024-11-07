Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Рубин
0:0
Завершен
ЦСКА
Fonbet Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Зенит
3:0
Завершен
Ахмат
Fonbet Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Шахтёр
2:1
Завершен
Янг Бойз
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
Бавария
1:0
Завершен
Бенфика
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
Интер М
1:0
Завершен
Арсенал
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
ПСЖ
1:2
Завершен
Атлетико М
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
Црвена Звезда
2:5
Завершен
Барселона
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
Штутгарт
0:2
Завершен
Аталанта
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
10:05, 7 ноября 2024Спорт

Футболист сборной России заявил о готовности к снижению зарплаты ради переезда в Европу

Нападающий сборной России Пиняев готов к снижению зарплаты ради игры в Европе
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Футболист сборной России и московского «Локомотива» Сергей Пиняев заявил о готовности к снижению зарплаты ради переезда в клуб из Европы. Об этом сообщает Sport 24.

«Если заработок в Европе будет сопоставим моему уровню игры и позволит спокойно жить, продолжая содержать свою семью, понижение в зарплате не будет проблемой», — заявил Пиняев. Он также добавил, что поедет только в тот клуб, который будет на него рассчитывать и видеть в нем проект.

Ранее 20-летний футболист объяснил, почему хочет поехать в европейский чемпионат. «Лучше я воспользуюсь шансом, который у меня будет, поеду и у меня не получится, нежели я буду всю жизнь в шоколаде в России и не воспользуюсь шансом попробовать себя на другом уровне», — отметил спортсмен.

Пиняев — воспитанник саратовского футбола, с 2017 года он несколько раз стажировался в академии «Манчестер Юнайтед». За «Локомотив» 19-летний футболист выступает с января 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Байден высказался о поражении Харрис на выборах. Как он объяснил проигрыш демократов?

      Врач предупредил несколько категорий мужчин о риске рака простаты

      В США раскрыли причину поддержки Илоном Маском Трампа

      Президент UFC высказался о победе Трампа на выборах президента США

      В партии Шольца высказались о его участии в возможных досрочных выборах

      Экс-глава Коми Уйба получил должность в Минобороны

      Немецкая оппозиция призвала Шольца поставить вопрос о вотуме доверия правительству

      Школьник из Подмосковья зарубил мать топором после ссоры из-за оценок

      Тайный смысл красного галстука Дональда Трампа объяснили

      Выбрана самая красивая кошка в мире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше