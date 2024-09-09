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11:29, 9 сентября 2024Спорт

Российский футболист объяснил желание играть в Европе

Нападающий Пиняев заявил, что надо пользоваться шансом выступать в Европе
Сергей Пиняев (справа)

Сергей Пиняев (справа). Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Футболист сборной России и московского «Локомотива» Сергей Пиняев объяснил в интервью YouTube-каналу Nobel желание играть в Европе.

Нападающий заявил, что начал играть в футбол после просмотра европейских, а не российских матчей. «Зачем мы ездим в Европу, чтобы посмотреть футбол? Потому что это страсть, любовь, которая сидит внутри нас и в наших головах», — отметил он.

Россиянин выразил уверенность в том, что будет выступать в Европе. «Лучше я воспользуюсь шансом, который у меня будет, поеду и у меня не получится, нежели я буду всю жизнь в шоколаде в России и не воспользуюсь шансом попробовать себя на другом уровне», — поделился спортсмен.

Пиняев — воспитанник саратовского футбола, с 2017 года он несколько раз стажировался в академии «Манчестер Юнайтед». За «Локомотив» 19-летний футболист выступает с января 2023-го. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в восемь миллионов евро.

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      Дарья Коршунова
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