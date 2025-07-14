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14:46, 14 июля 2025Россия

Раскрыты подробности о содержании вывезенных на Украину россиян

Москалькова: На Украине остаются 30 вывезенных жителей Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

На территории Сумской области Украины продолжают оставаться 30 вывезенных жителей Курской области. Подробности о содержании россиян раскрыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

«30 заложников — граждан Курской области, которые перемещены в Сумы, — остаются пока на территории Украины», — обозначила Москалькова.

По данным, которые получены от Международного комитета Красного Креста, остающиеся на Украине россияне обеспечены питанием и медикаментами.

При этом омбудсмен заявила, что это ничуть не снижает обеспокоенность их судьбой. «Мы очень надеемся, что в рамках договоренностей и обещаний, данных украинской стороной в стамбульском формате, их освобождение состоится», — заключила Москалькова.

Ранее Москалькова направила письмо Папе Римскому с просьбой содействовать возвращению мирных российских граждан с территории Украины.

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