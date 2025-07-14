Ликвидация украинского агента в Тюменской области попала на видео

ТАСС: При задержании агент СБУ кинул гранату в сторону сотрудников ФСБ

Ликвидация готовившего теракт украинского агента в Тюменской области попала на видео. Соответствующие кадры опубликовало агентство ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

На видео снято, как сотрудники ФСБ с автоматами подходят к машине агента СБУ, а потом ликвидируют его. Затем они осмотрели его автомобиль.

По данным агентства, злоумышленник планировал теракт в отношении одного из военнослужащих Министерства обороны России. С начала 2025 года по указанию украинских кураторов фигурант передавал данные о стратегических объектах, расположенных в Уральском федеральном округе и о проходящих военных эшелонах по Транссибирской магистрали. После этого он получил задание о теракте о российском военнослужащем. Он следил за ним и за его маршрутами передвижения по Тюмени. Кроме того, установлено, что после теракта мужчина планировал уехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил (ВС) России.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что фигурант — завербованный украинскими спецслужбами россиянин 1987 года рождения.