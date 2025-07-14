Готовившего теракт против российского военного украинского агента уничтожили в Тюмени

В Тюмени уничтожили агента Украины, готовившего теракт

В Тюмени уничтожили украинского агента, готовившего теракт против российского военнослужащего. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщает ТАСС.

По информации ФСБ, завербованный украинскими спецслужбами россиянин 1987 года рождения изъял из заранее оборудованного схрона взрывное устройство. При задержании он оказал активное вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован.

На месте происшествия изъято взрывное устройство, травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и боеприпасы к нему. Дома у террориста нашли две самодельно изготовленные гранаты.

В ФСБ установили, что с начала 2025 года по указанию куратора агент передавал информацию о стратегических объектах Урала и проходящих военных эшелонах по Транссибирской магистрали. После получения задания о подготовке теракта, вел наблюдение за маршрутами передвижения военнослужащего, выбирая место подрыва его автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Крыму сотрудники силовых структур задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), который готовил теракт на День России.