Врач назвал возможные причины изменения во внешности Эммы Стоун

Косметолог Беттеридж предположил, что актриса Эмма Стоун сделала блефаропластику

Врач-косметолог из Лондона и основатель клиники JB Aesthetics Джонни Беттеридж назвал возможные причины изменения во внешности американской актрисы Эммы Стоун. Соответствующее видео появилось на его странице в TikTok.

Специалист проанализировал выход 36-летней знаменитости на премьере фильма «Эддингтон», которая состоялась в Лос-Анджелесе. «Вы заметили, что Эмма Стоун стала выглядеть немного иначе? Ее лицо стало более очерченным и подтянутым. Теперь у нее высокие брови, веки более заметны, а глаза имеют миндалевидную форму», — отметил он.

Так, Беттеридж предположил, что звезда «Ла-Ла Ленда» сделала блефаропластику и эндоскопическую височную подтяжку бровей. Кроме того, по его мнению, она прибегла к подтяжке средней зоны лица. При этом медик отметил, что ее внешность в настоящий момент напоминает внешность пациентов, которые прошли через данные процедуры. «У этих пациентов наблюдаются схожие анатомические изменения: подтянутые брови и средняя часть лица, а также миндалевидная форма глаз», — объяснил он.

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