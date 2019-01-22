В Сирии нашли склад с оружием террористов

Российские военные в Сирии обнаружили склад с противотанковым оружием, оставленным террористами. Об этом сообщил представитель Вооруженных Сил России Валерий Школьник, передает «Интерфакс».

По его словам, схрон, обнаруженный на территории провинции Дераа, принадлежал сдавшимся террористам. В нем были противотанковые гранаты, противотанковый гранатомет, контейнер от противотанковой управляемой ракеты TOW-2, которая может поражать объекты на расстоянии до четырех километров, а также самодельные ручные гранаты.

Также на складе боевиков нашли 122-миллимертровые снаряды для реактивных систем залпового огня, 120-миллиметровые осветительные мины, портпледы для переноски гранат к гранатомету РПГ-7 и другое вооружение.

По словам Школьника, найденное оружие уничтожат на полигоне в ближайшее время.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.

С осени 2015-го Россия по официальной просьбе сирийского правительства наносит в Сирии удары по позициям террористов. Аналогичные действия ведет с 2014 года возглавляемая США международная коалиция, однако без разрешения Дамаска.

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