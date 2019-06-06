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Разведчики США массово заинтересовались границами России

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Сразу несколько американских самолетов-разведчиков совершили полеты вдоль границ России в четверг, 6 июня. Об этом говорится в Twitter-аккаунте PlaneRadar, который отслеживает вылеты военной авиации.

Вдоль черноморского побережья России разведку проводит патрульный самолет Военно-морских сил США Lockheed ЕР-3Е Aries II. Он взлетел с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, проследовал мимо Крыма примерно до Новороссийска, а затем развернулся. После он совершил несколько кругов в районе Севастополя.

В районе Крымского полуострова работает также самолет радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил США Boeing RC-135V Rivet Joint. Он также вылетел с авиабазы на Крите.

Еще один Rivet Joint американских ВВС поднялся с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Он проводит разведку вдоль Калининградской области.

Кроме того, у западных границ России полет совершает стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk. Он вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия и изучает Псковскую и Ленинградскую области с территорий Латвии и Эстонии.

Также сообщается, что акваторию Черного моря патрулирует американский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.

РИА Новости отмечает, что в последнее время иностранные беспилотники и разведывательные самолеты все чаще появляются у российских границ.

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