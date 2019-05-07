Американский беспилотник провел разведку около Крыма и над Донбассом

Беспилотный аппарат военно-воздушных сил США провел полет в районе Крыма. Такая информация появилась в Twitter-аккаунте ресурса PlaneRadar.

Сообщается, что стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk с бортовым номером 11-2048 взлетел с итальянского аэропорта на базе Сигонелла. Сначала он выполнял мониторинг линии разграничения в Донбассе, а затем маневрировал вдоль черноморского побережья России.

24 апреля этот же аппарат провел разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе. Затем он пролетел над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной, Польшей и Литвой и вдоль границы с Калининградской областью.

25 марта сообщалось, что три американских бомбардировщика за один день совершили полеты возле северо-западной границы России.

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