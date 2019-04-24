Беспилотник США заметили над Донбассом

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе, неоднократно приближаясь к российской границе. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте сайта PlaneRadar, который отслеживает передвижение летательных аппаратов.

БПЛА с бортовым номером 10-2048 вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия и более пяти с половиной часов курсировал в воздушном пространстве, контролируемом Киевом, на высоте примерно 16 километров.

Аппарат пролетел над Грецией, Болгарией и Румынией. В воздушное пространство Украины он вошел в 9:19 по московскому времени. После мониторинга линии разграничения в Донбассе он провел разведывательный полет вдоль черноморского побережья России.

12 апреля сообщалось о полете другого БПЛА ВВС США вдоль российских границ. Он пролетел по похожему маршруту.

25 марта сообщалось, что три американских бомбардировщика за один день совершили полеты возле северо-западной границы России.

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