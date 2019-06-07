Появилось видео опасного сближения боевых кораблей России и США

Видео: @ConflictsW / Twitter

В Twitter опубликовано видео, на котором запечатлен момент сближения боевых кораблей России и США в море. Кадры сняты с борта участвовавшего в инциденте американского крейсера Chancellorsville («Чанселлорсвилль»).

Это первое видео данного инцидента, ранее публиковалась только фотография, на которой запечатлены два корабля.

Ранее 7 июня в пресс-службе Тихоокеанского флота России сообщили, что американский корабль совершил опасный маневр и чуть не столкнулся с российским в Восточно-Китайском море. Сообщалось, что USS Chancellorsville внезапно пересек курс «Адмирала Виноградова» в 50 метрах от него.

Позднее представитель Седьмого флота США заявил, что инцидент произошел в Филиппинском море. По его словам, все было с точностью до наоборот и американскому крейсеру пришлось уворачиваться от российского корабля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!