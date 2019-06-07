Показан момент опасного сближения боевых кораблей США и России

В сети появилось изображение чуть было не столкнувшихся боевых кораблей России и США. Кадр опубликовала на своей странице в Twitter корреспондент CNN в Пентагоне Барбара Старр (Barbara Starr). Она отметила, что это первый доступный снимок произошедшего.

На кадре видно, что два корабля находятся на крайне малом расстоянии друг от друга. Российский большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» на снимке находится слева, справа же расположен американский крейсер USS Chancellorsville («Чанселорсвилль»).

Ранее 7 июня в пресс-службе Тихоокеанского флота России сообщили, что американский корабль совершил опасный маневр и чуть не столкнулся с российским в Восточно-Китайском море. Сообщалось, что USS Chancellorsville внезапно пересек курс «Адмирала Виноградова» в 50 метрах от него.

Позднее представитель Седьмого флота США заявил, что инцидент произошел в Филиппинском море. По его словам, все было с точностью до наоборот и американскому крейсеру пришлось уворачиваться от российского корабля.

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