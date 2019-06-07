США переложили на Россию вину в опасном сближении кораблей

Небезопасный маневр в отношении американского крейсера совершил российский военный корабль, а не наоборот. Об этом сообщил представитель Седьмого флота США Клейтон Досс, передает Reuters.

По его информации, инцидент произошел в Филиппинском море, а не в граничащем в ним Восточно-Китайском. В какой-то момент российский эсминец типа Udaloy с бортовым номером 572 (по классификации соответствует большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов» — прим. «Ленты.ру») совершил небезопасный маневр в отношении крейсера USS Chancellorsville («Чанселорсвилль»), заявил Досс.

Он пояснил, что российский корабль приблизился к американскому на расстояние 15-30 метров. В заявлении также отмечается, что действия России были непрофессиональными, а утверждение о вине США — пропагандистское.

Ранее 7 июня в пресс-службе Тихоокеанского флота России сообщили, что американский крейсер совершил опасный маневр и чуть не столкнулся с российским противолодочным кораблем в Восточно-Китайском море. Сообщалось, что USS Chancellorsville внезапно пересек курс «Адмирала Виноградова» в 50 метрах от него.

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