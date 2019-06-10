Россия начала следить за учениями НАТО

Корабли, морская авиация и береговые ракетные комплексы «Бастион» вышли на дежурство в Балтийском море в связи с учениями НАТО «Балтопс-2019». Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России, передает «Интерфакс».

Дежурство организовано для оперативного реагирования на возможные внештатные ситуации в акватории Балтийского моря. «В назначенных районах организовано дежурство двух корабельных ракетно-ударных групп, корабельной поисковой ударной группы, самолетов морской авиации, береговых ракетных комплексов "Бастион"», — добавили в Центре.

Материалы по теме Дружба по расчету США захотели наладить отношения с Россией. Чем обернется неожиданное потепление?

Ранее 10 июня официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что учения в Балтике не направлены против третьих стран, хотя ситуация в области безопасности в регионе деградировала после присоединения Крыма к России.

8 июня сообщалось, что за маневрами стран Североатлантического альянса также будут следить российские ракетные корветы «Стойкий» и «Бойкий» и малый ракетный корабль «Ливень».

Активная фаза учений НАТО на юге Балтики началась в понедельник, 10 июня. В них примут участие 16 стран-членов альянса и две страны-партнеры — Финляндия и Швеция. Всего будут задействованы более 40 военных кораблей, 12 тысяч военнослужащих и 40 летательных аппаратов. Также в маневрах поучаствуют силы 2-го оперативного флота ВМС США, воссозданного в 2018 году. Учения завершатся 21 июня.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!