НАТО раскрыла цель учений в Балтийском море

Учения стран-членов НАТО в Балтийском море не направлены против третьих стран, хотя ситуация в области безопасности в регионе деградировала после присоединения Крыма к России. Об этом сказано в заявлении официального представителя альянса Оаны Лунгеску, передает ТАСС.

Цель проходящих крупных военно-морских маневров заключается в том, чтобы продемонстрировать, что НАТО может защитить себя от любого противника.

Лунгеску напомнила, что Балтийское море имеет стратегическое значение для альянса, и к нему имеют выход шесть государств НАТО. По ее словам, Россия до 2014 года принимала участие в маневрах, однако не приглашалась после начала вооруженного конфликта в Донбассе.

Ранее сообщалось, что российские корабли проследят за учениями НАТО. За маневрами будут наблюдать ракетные корветы «Стойкий» и «Бойкий», а также малый ракетный корабль «Ливень». Помимо этого к работе привлекут силы разведки.

Учения BALTOPS-2019 проходят с 9 по 21 июня в акватории Балтийского моря. В них принимают участие 18 стран-членов НАТО. В маневрах будут задействованы более 40 военных кораблей, 12 тысяч военнослужащих и 40 летательных аппаратов. Также в учениях примут участие силы 2-го оперативного флота ВМС США, воссозданного в 2018 году.

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