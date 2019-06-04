НАТО и Украина проведут учения в Черном море

В июле этого года НАТО проведет в Черном море учения с участием Украины, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

«В июле мы проведем дополнительные учения в Черном море вместе с Украиной», — цитирует агентство слова Столтенберга.

В феврале 2019 года Нацгвардия Украины сообщала, что с 1 по 12 июля в стране пройдут совместные с американскими военными учения Sea Breeze-2019. В Кремле эти планы назвали опасной идеей.

Предыдущие украинско-американские маневры Sea Breeze проводились на Украине в 2018 году. В них участвовало более двух тысяч солдат, около 30 кораблей и судов и летательные аппараты из 19 стран. В 2017 году в ходе таких же учений президент Украины Петр Порошенко поднимался на борт американского эсминца Carney DDG64.

Ранее 4 июня сообщалось, что заместитель главы МИД России Александр Грушко предостерег США от предоставления Украине статуса союзника: по его мнению, это приведет к ухудшению безопасности в Европе.

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