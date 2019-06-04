Россия предостерегла США от признания Украины союзником

Предоставление Украине статуса основного союзника США вне НАТО приведет к ухудшению безопасности в Европе. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, сообщает «Интерфакс».

По его словам, подобные инициативы американской стороны, если они реальны, расшатывают ситуацию в регионе в целом и на Украине в частности. «Это еще один шаг в создании дополнительных препятствий для реализации минского процесса», — добавил Грушко.

Замминистра также считает, что предоставление Украине статуса союзника Вашингтона — это «еще один поощряющий сигнал [для] партии войны в Киеве».

О том, что палата представителей Конгресса США рассмотрит законопроект «О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности», стало известно 31 мая. Как сообщало на своей странице в Facebook украинское посольство, документ направлен на укрепление обороноспособности страны, предусматривает увеличение военной помощи и возможное включение Киева в список главных союзников Вашингтона вне НАТО.

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