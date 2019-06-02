Россия оценила претензии Украины в суде ООН

Министерство иностранных дел России прокомментировало претензии Киева на предстоящих слушаниях в Международном суде ООН по делу «Украина против Российской Федерации». Комментарий департамента информации и печати МИД размещен на официальном сайте ведомства.

В министерстве сообщили, что Украина инициировала это дело в 2017 году на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. «Мы отрицаем наличие спора между двумя странам по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей», — отметили в ведомстве.

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Там добавили, что претензии Киева о якобы незаконном возвращении Крыма в состав России не могут быть предъявлены на основании конвенции о ликвидации форм расовой дискриминации, а развязанная Украиной война в Донбассе не регулируется конвенцией о борьбе с финансированием терроризма.

Слушания по делу пройдут в Международном суде ООН в Гааге 3-7 июня.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

В то же время пророссийские выступления начались в Донбассе, что привело к образованию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и долговременному конфликту в регионе.

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