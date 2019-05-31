В России оценят ущерб Крыму от Украины

Госдума России планирует оценить ущерб, нанесенный Крыму за период нахождения в составе Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

На выполнение исследования аппарат нижней палаты парламента объявил тендер с начальной ценой около 10 миллионов рублей. Аналитики должны провести исследование социально-экономического и законодательного регулирования ключевых сфер жизни на полуострове в период СССР, в составе Украины и составе Российской Федерации. Помимо этого, перед исполнителем будет стоять задача оценки ущерба Республике Крым и городе Севастополь в период с 1991 по 2014 годы.

3 апреля депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что, по самым скромным подсчетам, размер ущерба значительно превышает 1,5 триллиона рублей. До этого

первый вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс подсчитал, что в составе Украины Крым понес ущерб в несколько триллионов рублей.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина и значительная часть международного сообщества не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Российская сторона настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

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