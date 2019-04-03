Названа сумма нанесенного Украиной Крыму ущерба

Депутаты Госдумы назвали предварительную сумму ущерба, нанесенного Крыму и Севастополю политикой украинских властей. Об этом в среду, 3 апреля, сообщает «Интерфакс».

По словам депутата от Крыма Андрея Козенко, по самым скромным подсчетам, размер ущерба значительно превышает 1,5 триллиона рублей. Парламентарий также призвал оценить моральный ущерб, который понесли крымчане за годы «украинской оккупации», в том числе от ущемления прав русскоязычного населения.

Козенко сообщил, что в 2018 году доходы крымского бюджета составили 54,8 миллиарда рублей, что почти в 2,5 раза больше показателей украинского периода. По словам депутата, даже в самые лучшие времена до воссоединения с Россией бюджет полуострова составлял 22 миллиарда рублей по курсу 2014 года. Таким образом, если разницу в 30 миллиардов рублей умножить на 23 года, то получится 690 миллиардов рублей «недополученной крымчанами за годы незалежности прибыли». К этой сумме Козенко предлагает прибавить 100 миллионов долларов, которые Россия ежегодно выплачивала Украине в качестве «арендной платы» Черноморского флота.

Материалы по теме «Без России кровавое месиво было бы похлеще Донбасса» Как Крым вошел в состав России. Рассказывают главные участники «Крымской весны»

Нужно также подсчитать недополученные доходы за простой земли на южном берегу Крыма, союзных здравниц и санаториев, продолжил депутат. Стоит учесть и экологический ущерб, потери от энергетической, водной и прочих блокад и от санкций. Наконец, по мнению парламентария, отдельной строкой нужно учесть вклады крымчан, которые украинские банки «прихватили, сбегая с полуострова».

Госдума создала рабочую группу по оценке ущерба Крыму и Севастополю за годы вхождения в состав Украины в марте по инициативе спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Группу возглавил первый вице-спикер Иван Мельников. Он отметил, что по результатам работы структуры будет составлен конкретный итоговый документ. Выйти на «точные цифры» сложно, но нужно «максимально научно и методологически верно» подойти к работе и получить конкретный результат, отметил Мельников.

Первый вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс ранее заявлял, что в составе Украины Крым понес ущерб в несколько триллионов рублей.

Крым был присоединен к России по результатам референдума в 2014 году. Украина считает воссоединение РФ с полуостровом оккупацией.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!