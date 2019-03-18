Кремль отреагировал на идею обязать Киев заплатить Крыму

В Кремле узнали от журналистов об идее спикера Госдумы Вячеслава Володина оценить потери Крыма от нахождения в составе Украины. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает «Интерфакс».

«Относительно того, является ли это какой-то новой инициативой или на чем зиждутся эти рассуждения, наверное, лучше все-таки узнавать в Госдуме», — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уточнив, что об этом в Кремле слышат впервые.

15 марта Володин предложил обязать Киев выплатить Крыму компенсацию за потери, которые понес полуостров во время пребывания в составе Украины. По его мнению, украинское государство обошлось с республикой «очень и очень непорядочно», нарушив основополагающие права жителей: на язык и на образование на своем языке.

Позже первый вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс заявил, что, находясь в составе Украины, Крым понес ущерб в несколько триллионов рублей.

Полуостров, оказавшийся после распада Советского Союза в составе независимой Украины, снова вошел в состав России в марте 2014 года. Киев, ЕС и США считают это аннексией.

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