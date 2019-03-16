Власти Крыма озвучили сумму ущерба от нахождения в составе Украины

Находясь в составе Украины, Крым понес ущерб в несколько триллионов рублей. Об этом заявил первый вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс, передает РИА Новости

«Речь идет не о миллиардах, а, наверное, о сотнях миллиардов, а, возможно, о триллионах рублей как минимум», — сказал он, но точной цифры не назвал.

Ранее в пятницу, 15 марта, Спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил обязать Украину выплатить Крыму компенсацию за потери, которые понес полуостров во время пребывания в составе страны. По его мнению, Украина обошлась с Крымом «очень и очень непорядочно», нарушив основополагающие права жителей: на язык и на образование на своем языке.

Крым, оказавшийся после распада Советского Союза в составе независимой Украины, был снова присоединен к России в марте 2014 года. Киев, ЕС и США считают действия Москвы аннексией полуострова.

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