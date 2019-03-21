Киев задумался о выставлении России счета за «века оккупации»

Создание в Государственной Думе России специальной рабочей группы, которая оценит ущерб экономике Крымского полуострова от действий Украины, свидетельствует о наступившем в нижней палате российского парламента очередном кризисе жанра. Об этом в Facebook написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Принялись считать "долг Украины за 23 года аннексии Крыма": создали рабочую группу, оценивают убытки, все серьезно. У нас почему-то никому в голову не приходило требовать компенсацию за несколько веков российской оккупации Украины? А хотя...» — написал он.

О создании рабочей группы по оценке убытков экономики Крыма от действий Украины 20 марта заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. По его словам, ситуация в Крыму и Севастополе будет изучена с привлечением экономистов, ученых и представителей регионов. Рабочую группу возглавил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

16 марта первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что полуостров, находясь в составе Украины, понес крупный ущерб. «Речь идет не о миллиардах, а, наверное, о сотнях миллиардов, а возможно, о триллионах рублей как минимум», — сказал он, не уточнив цифру.

Об идее оценить потери Крыма от нахождения в составе Украины Вячеслав Володин рассказал 15 марта на совместном заседании Совета Госдумы и Госсовета Крыма. Он предложил поручить профильным комитетам российского и крымского парламентов подсчитать, «сколько потеряла экономика Крыма за счет разрушительной политики Украины», «сколько потерял народ, какие права были нарушены».

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