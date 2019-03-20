Госдума взялась подсчитать ущерб Крыму от Украины

В Госдуме создали специальную рабочую группу, которая оценит ущерб экономике Крымского полуострова от действий Украины. Об этом сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, передает «Интерфакс».

Рабочую группу возглавил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. По словам Володина, ситуацию в Крыму и Севастополе будут изучать с привлечением экономистов, ученых и представителей регионов.

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Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил 16 марта, что полуостров понес ущерб в несколько триллионов рублей из-за действий Киева. «Речь идет не о миллиардах, а, наверное, о сотнях миллиардов, а возможно, о триллионах рублей как минимум», — сказал он, но точной цифры не назвал.

Об идее оценить потери Крыма от нахождения в составе Украины Володин рассказал в пятницу, 15 марта, на совместном заседании Совета Госдумы и Госсовета Крыма. Он предложил поручить профильным комитетам российского и крымского парламентов подсчитать, «сколько потеряла экономика Крыма за счет разрушительной политики Украины», «сколько потерял народ, какие права были нарушены».

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