Украина захотела избавиться от прапорщиков ради НАТО

Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий реформу званий в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Соответствующее решение в четверг, 30 мая, поддержал 231 из 334 депутатов, пишет «Украинская правда».

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы» предусматривает изменение званий в армии по стандартам НАТО. Как сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, документом предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий.

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«В частности, отменяются воинские звания: прапорщик, старший прапорщик; и вводятся новые звания: рекрут, штаб-сержант, соответствующие эквивалентной колонке НАТО Code согласно STANAG 2116», — добавила она.

Законопроект также определяет обязанности для созданных должностей и дополняет устав внутренней службы ВСУ новыми предложениями. Цель реформы, по словам Геращенко, — повысить роль сержантского и старшинского состава в обучении и воспитании подчиненного личного состава.

В феврале бывший президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в конституцию страны, закрепляющие курс на вступление в НАТО и Европейский союз. Новый глава государства Владимир Зеленский поддержал начинания своего предшественника, отметив, что решение сблизиться с Североатлантическим альянсом и ЕС приняли сами украинцы.

Осенью 2016 года глава Минобороны Украины Степан Полторак сообщил, что план преобразования ВСУ предполагает достижение полной совместимости с силами НАТО к 2020 году.

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