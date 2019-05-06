Зеленский продолжит курс Порошенко

Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен придерживаться курса на вступление в международные сообщества, которому следовал действующий глава государства Петр Порошенко. Об этом заявил советник Зеленского Святослав Юраш в эфире программы «Тема» на телеканале NewsOne. Запись доступна на YouTube.

Он напомнил, что на протяжении всей избирательной кампании новый глава государства и его команда неоднократно «повторяли про Евроатлантику». Юраш подчеркнул, что Зеленский продолжит работать над вступлением в НАТО и сближением с Европой.

Материалы по теме Команда мечты Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?

На дебатах с Порошенко Зеленский заявил, что курс Украины на Европу и НАТО выбрали сами граждане, а задача президента — обеспечить условия для того, чтобы люди получили желаемое. Он также указывал, что страна вступит в международные сообщества только после того, как общество покажет готовность к этому на референдумах.

Ранее советник Зеленского Иван Апаршин рассказал, что Украине необходимо участие в системе коллективной безопасности и привел в качестве примера НАТО.

В феврале Порошенко подписал изменения в Конституцию Украины, закрепляющие курс страны на вступление в НАТО и ЕС. Тогда украинский лидер подчеркнул, что отношение к этим поправкам — важный маркер, который позволяет отличить украинца от русского.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!