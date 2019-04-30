Команда Зеленского заявила о готовности отвечать на агрессию неожиданно

Советник победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что страна должна находить неожиданные способы для отражения агрессии, пока не сможет присоединиться к НАТО. Об этом он рассказал в интервью изданию «Апостроф».

Апаршин считает, что украинской оборонной сфере необходим «качественный прорыв», которого невозможно достичь в ближайшие несколько лет даже при условии выделения значительных средств. Поэтому советник предлагает искать альтернативные способы решения проблемы.

«Если в вашей глупой голове созреет какой-то план, я найду возможность вам ответить и я это сделаю нестандартными путями. У меня есть варианты. Я больше денег вложу в силы специальных операций. Я вам нанесу удар там, где вы его не ожидаете», — заявил он.

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При этом Апаршин считает, что основной задачей для Украины должно стать решение, основанное на принципах коллективной безопасности, например, вступление в НАТО. Пока страна не присоединилась к альянсу, ей нужно держать свои войска в боевой готовности. «Отпустите меня, я хочу в НАТО, потому что там демократия, потому что там свобода, потому что там коллективная защита, которую я не потяну сам», — подытожил он.

В феврале действующий президент Петр Порошенко подписал изменения в Конституцию Украины, закрепляющие курс страны на вступление в НАТО и ЕС. По его словам, отношение к этим поправкам — важный маркер, который позволяет отличить украинца от русского.

Ранее глава МИД Украины Климкин признавал, что в ближайшее время Украина не сможет вступить в НАТО и ЕС. По его словам, это вопрос среднесрочной перспективы.

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