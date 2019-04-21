Порошенко испугался смены курса Украины

Президент Украины Петр Порошенко, признавший поражение во втором туре выборов, призвал международное сообщество поддержать курс Киева на интеграцию с Евросоюзом и вступление в НАТО. Об этом действующий глава государства написал в Twitter-аккаунте.

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«Пожалуйста, оставайтесь с Украиной, несмотря ни на что! Поддержите украинцев и будьте с ними!» — обратился к другим странам Порошенко. Он добавил, что Киеву необходима помощь в закреплении последних достижений и «стратегического выбора нации» об евроинтеграции.

Заместитель главы фракции «Блока Петра Порошенко» Сергей Березенко подчеркнул, что не позволит Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре выборов президента по итогам подсчета 2,24 процента голосов, сорвать планы Киева по европейской и евроатлантической интеграции, передает «Интерфакс».

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По его словам, если новый глава государства изменит курс страны, он получит в лице команды Порошенко «мощную оппозицию, которая только может быть». В другом случае фракция действующего президента не будет переходить в оппозицию к государству.

Ранее Зеленский заявил, что при рассмотрении вопроса о предоставлении Порошенко государственного поста обратится к обществу. «Если они скажут, что хотят видеть его на том или ином посту, — может быть, я не знаю», — сказал он.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. По данным опросов, во втором туре президентских выборов Зеленский набирает около 73 процентов голосов, Порошенко — около 25 процентов голосов. Последний признал поражение, но заявил, что останется в политической деятельности.

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