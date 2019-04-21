Порошенко захотел успеть подписать закон о языке

Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко намерен подписать закон о языке в том случае, если его одобрит Верховная Рада. Об этом он заявил в воскресенье, 21 апреля, в ходе выступления после объявления данных экзитполов, трансляция доступна на канале RT в YouTube.

По словам Порошенко, его команда продолжит защищать украинский язык. «Если Верховная Рада на следующей неделе одобрит закон о языке, я буду счастлив, что я как президент Украины его подпишу», — отметил он.

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Украинский парламент проведет голосование по законопроекту о языке во втором чтении 25 апреля, сообщает ТАСС. В первом чтении он был одобрен в октябре 2018 года. Документ предполагает утверждение украинского языка в качестве единственного государственного официального языка в стране.

В сентябре 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон об образовании, который фактически ввел запрет преподавания на любом языке, кроме украинского. Принятие закона вызвало недовольство ряда стран, в том числе Венгрии, Румынии, Молдавии, Болгарии и России.

21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины. По данным «Национального экзитпола-2019», Зеленский набирает 73,2 процента голосов, Порошенко — 25,3 процента голосов. Действующий президент уже признал свое поражение, однако заверил граждан, что не собирается оставлять политическую деятельность. Высший государственный пост Порошенко официально покинет в мае.

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