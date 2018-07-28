Премьер-министр Венгрии засомневался в стремлении Украины стать членом ЕС и НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнение по поводу стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО. Его слова передает румынское агентство Agepress.

«Я не верю в реалистичность стремлений украинцев присоединиться к ЕС или НАТО», — заявил он. По его словам, на пути реализации этой цели будет стоять желание России восстановить старый порядок и сохранить влияние на Украине.

Как отмечает агентство «Униан», при этом Орбан умолчал о споре с Украиной относительно языковой статьи образовательного закона, из-за которой Венгрия блокирует сближение страны с НАТО.

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Украина отказалась от внеблокового статуса в декабре 2014 года. В июне 2017 года Киев назвал внешнеполитическим приоритетом вступление в НАТО. Однако в марте этого года спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины заявил, что страна не готова к вступлению в альянс.

В сентябре 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет преподавания на любом языке, кроме украинского. Против принятия закона выступили Венгрия, Румыния, Молдавия, Болгария и Россия.

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