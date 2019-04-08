Русскоязычных граждан Украины назвали рабами и оккупантами

Бывший депутат от украинской фракции «Свобода» Ирина Фарион снова набросилась на русский язык. На своем YouTube-канале она опубликовала интервью, в ходе которого заявила, что в стране нет русскоязычного населения.

«Все, кто говорят по-русски — или рабы, или оккупанты», — заявила она.

Фарион часто выступает с резкими заявлениями относительно русскоязычных сограждан. Например, в апреле 2018 года она объявила, что такие люди являются «умственно отсталыми предателями». Тем, кому на Украине нравится русский язык, Фарион посоветовала купить билет и уехать в Россию.

В 2015 году в России против политика завели уголовное дело. Поводом для этого стало ее выступление на митинге в Киеве в 2014 году. По данным Следственного комитета, Фарион публично выступила с «деструктивными и насильственными призывами к действиям, побуждающим уничтожать Россию как государство и русских как группу лиц по национальному признаку».

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