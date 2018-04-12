Украинский театр отменил спектакль на русском языке из-за «Правого сектора»

Днепровский академический театр драмы и комедии отменил спектакль по мотивам произведения Леси Украинки «Лесная песня» на русском языке из-за угрозы его срыва. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Показ должен был состояться в апреле, однако после призывов «Правого сектора» (запрещенная в России организация) помешать спектаклю его отменили, «чтобы не было повода для раздора». Из репертуара спектакль убирать не будут. В театре также заметили, что прямых угроз от активистов не получали.

«Правый сектор» заинтересовался показом «Лесной песни» в конце марта. Радикалы возмутились, что спектакль планировали дать на русском языке. «Местное управление культуры, религии и национальностей никак не отреагировало на этот факт. Из чего можно сделать вывод, что они поддерживают экспансию российского оккупанта на украинскую молодежь», — говорилось в сообщении «Правого сектора». Позже в соцсетях появилась информация, что молодежное крыло организации попытается помешать показу «Лесной песни».

В ноябре 2017 года украинские радикалы сорвали выступление народного артиста России Константина Райкина в Одессе. Райкин покинул сцену после криков «Геть с Украины!»

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