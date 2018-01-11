На Украине потребовали признать русский язык своей собственностью

Киеву следует признать русский язык украинской культурной собственностью, сказал в интервью изданию «Деловая столица» украинский писатель и кинематографист Андрей Курков.

«Русский язык вне России является самостоятельным явлением. Но, как и в случае франкофонии 150 лет назад, Россия пытается использовать русскоязычие в своих интересах. Для ограничения возможности России защищать на Украине русский язык нужно признать украинское русскоязычие украинской "культурной собственностью" и взять украинский русский под свой филологический контроль», — заявил он.

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Курков полагает, что Украина может создать институт русского языка в Национальной академии наук Украины. По его мнению, эта структура должна «фиксировать различие украинского русского языка, работать над созданием русскоязычной Украины уже как собственного явления, а не как части общего русского мира за пределами России».

«Хочу напомнить, что речь идет не о статусе языка, а о миллионах украинских русскоязычных граждан, избирателей, которые, если их игнорировать или показывать только как врагов Украины, могут повлиять на исход любых будущих выборов — и парламентских, и президентских», — добавил писатель.

По его мнению, украинский язык выступит «инструментом донесения европейских ценностей». «Украинский русский язык тоже должен стать инструментом борьбы против самодержавия и всего того, что сегодня ассоциируется с русским миром и российской элитой, исповедующей другую политическую религию и совсем другие ценности», — заключил Курков.

В декабре бывший депутат Верховной Рады Украины от «Свободы» Ирина Фарион заявила, что русскоязычных украинцев необходимо «нейтрализовать». «Где в Конституции Украины написано, что русскоязычное население имеет право на существование?» — задалась вопросом Фарион. Тем, кому на Украине нравится русский язык, Фарион посоветовала купить билет и уехать в Россию. Позднее украинский журналист Дмитрий Гордон обвинил Фарион в работе на Москву.

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