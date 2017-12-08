Русскоязычным украинцам отказали в праве на существование

Бывший депутат Верховной Рады Украины от ВО «Свобода» Ирина Фарион заявила, что русскоязычных украинцев необходимо «нейтрализовать». Об этом сообщает газета «Вести».

«Где в конституции Украины написано, что русскоязычное население имеет право на существование?» — задалась вопросом Фарион.

«Если у нас на Украине есть некая категория людей, которая хвастается тем, что они — трофей Путина, то какое мне до них дело? Моя задача — максимально их нейтрализовать. И реально не дать этим людям ни образования, ни работы. Тогда они защебечут на украинском языке на следующий день. Пусть эти русскоязычные поедут в Америку, там разговаривают на русском и найдут себе работу. Подметать дом им дадут! Пусть едут в Польшу или Чехию», — указала Фарион.

Тем, кому на Украине нравится русский язык, Фарион посоветовала купить билет и уехать в Россию.

«Русскоязычность на Украине — это клеймо оккупанта, это самый лучший трофей Путина. Это символ поражения украинца перед россиянином или, извините, московитом — так намного лучше их называть», — добавила политик.

В июле 2015 года СК РФ возбудил в отношении Фарион уголовное дело. Ей инкриминируются подстрекательство к убийству и экстремизм. Преступный характер высказываний бывшего депутата Рады подтвердила комплексная психолого-лингвистическая судебная экспертиза.

Поводом для возбуждения дела стало заявление Ирины Фарион на митинге в Киеве 15 октября 2014 года, в котором она публично выступила с «деструктивными и насильственными призывами к действиям, побуждающим уничтожать Россию как государство и русских как группу лиц по национальному признаку».